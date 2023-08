Ucraina: "Possiamo colpire i russi ovunque in Crimea" | Usa: "Rotta la prima linea di difesa nemica a sud"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 550.

Kiev annuncia di star avanzando nella regione di Zaporizhzhia e gli Usa confermano la rottura da parte delle truppe ucraine della prima linea di difesa russa al Sud. Secondo il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, l'esercito può colpire i russi ovunque e in qualunque momento in Crimea. Intanto sulla morte di Prigozhin il Cremlino ha bollato come "menzogna" la teoria secondo cui sarebbe stato il presidente russo a ordinarne l'uccisione. Gli investigatori intanto hanno recuperato le scatole nere dell'aereo e i corpi delle 10 vittime che si trovavano a bordo del jet precipitato. Putin firma il decreto che obbliga tutti i paramilitari, tra cui quelli del Gruppo Wagner, a prestare giuramento allo Stato. Kiev: "Stiamo avanzando nella regione di Zaporizhzhia". Gli Stati