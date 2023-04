La guerra in Ucraina giunge al giorno 411.

Maxiscambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, con il rilascio di 106 russi e 100 ucraini, mentre ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina. Lo riporta su Telegram Alexander Prokudin, governatore della regione. La Russia ha intensificato la difesa dei suoi confini nord-occidentali in seguito all'ingresso della vicina Finlandia nella Nato, secondo quanto ha detto il comandante delle forze militari russe di difesa aerea e missilistica in un'intervista pubblicata oggi, come riportano i media russi. Il Cremlino avverte Parigi: non rivendichi il ruolo di mediatore perché è parte in causa.