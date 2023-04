Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio a Mosca | Piani segreti Usa-Nato sui social: Pentagono apre inchiesta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 409.

I piani top secret di Usa e Nato per l'Ucraina finiscono sui social e il Pentagono apre un'inchiesta, mentre Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di disinformazione. La fuga di notizie rischia di compromettere la condivisione dell'intelligence tra Stati Uniti e Ucraina. Intanto, il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato nei giorni scorsi in Russia, è stato formalmente incriminato per spionaggio. Lavrov minaccia di bloccare l'accordo sul grano, se non sarà permessa l'esportazione anche di prodotti russi.