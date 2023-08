Usa annunciano nuovi aiuti militari all'Ucraina | Attacco con droni sull'aeroporto russo di Pskov

La guerra in Ucraina giunge al giorno 553.

Gli Usa hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Intanto è previsto per lunedì 4 settembre a Sochi l'incontro tra Erdogan e Putin. L'argomento più importante in agenda dell'incontro tra il presidente turco e quello russo dovrebbe riguardare l'accordo sul grano dell'Ucraina. Non si placano le polemiche per le parole del Papa sulla "grande Russia". Dopo che Kiev ha accusato il Pontefice di "propaganda imperialista", è arrivato il plauso del Cremlino. La bandiera ucraina viene issata sulla riva sinistra del Dnipro. Nella notte attacco con droni sull'aeroporto russo di Pskov, nel nord-ovest del Paese, vicino al confine con l'Estonia.