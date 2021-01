Tesla, l'agenzia Usa per la sicurezza chiede richiamo di 158mila auto

ufficio-stampa

L'agenzia americana per la sicurezza stradale Nhtsa chiede a Tesla di richiamare 158.000 auto, per una questione di sicurezza legata all'esaurimento della memoria nel computer di bordo, in particolare nel sistema di infotainment. "Durante un guasto lo schermo diventa nero e la telecamera di visione posteriore non è più disponibile, facendo aumentare il rischio di incidenti", viene spiegato. Il colosso si era mostrato riluttante al richiamo.