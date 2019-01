Spagna, bimbo di due anni cade in un pozzo: corsa contro il tempo per salvarlo

La Spagna è col fiato sospeso per la vicenda del piccolo Yulen, un bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo nella Sierra di Totalan, nei pressi di Malaga. L'incidente è avvenuto mentre il piccolo giocava nella proprietà di un familiare. Per tutta la notte oltre cento soccorritori fra vigili del fuoco, protezione civile e Guardia civil, hanno cercato invano di contattare il bimbo all'interno della cavità, larga 25 centimetri e profonda cento metri.