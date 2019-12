Nepal, bus di pellegrini finisce fuori strada: 14 morti e 18 feriti

Quattordici persone sono morte e altre diciotto sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in Nepal. Un bus con a bordo diversi pellegrini, di ritorno dal tempio indù Kalinchowk Bhagwati Shrine, è finito fuori strada forse a causa delle pessime condizioni meteorologiche. I soccorritori sono riusciti a estrarre dalle lamiere diverse persone e a condurle in ospedale.