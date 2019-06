Migranti morti, Trump: "Odio quella foto, colpa dei democratici"

"Odio quella foto". E' questa la reazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, allo scatto in cui si vedono due migranti, padre e figlia di due anni, morti annegati nel Rio Grande nel tentativo di raggiungere il Texas. "Sono i democratici i responsabili, non io", ha detto Trump, prima di partire per il G20, in risposta al candidato Beto O'Rourke che aveva pubblicato la foto accusando l'amministrazione Usa di "provocare sofferenza e morte".