Libia, Trump chiama il generale Haftar: "Servono pace e stabilità"

Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il generale libico Khalifa Haftar per discutere gli sforzi antiterrorismo in corso e la "necessità di raggiungere la pace e la stabilità" nel Paese. Lo ha reso noto la Casa Bianca. "I due - ha spiegato Washington - hanno discusso una visione comune per la transizione della Libia verso un sistema politico stabile e democratico".