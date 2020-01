Libia, telefonata Conte-Merkel in vista della conferenza di Berlino

Conversazione telefonica tra Giuseppe Conte e Angela Merkel. Il premier e la cancelliera tedesca si sono aggiornati e scambiati informazioni in vista della conferenza di domenica a Berlino in merito alla situazione in Libia. Conferenza che dovrebbe portare, secondo l'emittente Al Arabiya, a una bozza di accordo su sanzioni, lotta al terrorismo, stretta sulle armi e alla creazione di una forza di sicurezza militare unificata.