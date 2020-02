Israele, approvato il piano per 1.739 nuove case in Cisgiordania

A pochi giorni dalle elezioni, il ministero della Difesa israeliano ha fatto avanzare progetti per la costruzione di 1.739 nuove case in Cisgiordania. Di queste, 1.036 hanno avuto un prima via libero, mentre per altre 703 c'è stata l'approvazione finale. Il premier Benjamin Netanyahu ha inoltre annunciato l'intenzione di riprendere un vecchio progetto che prevede la costruzione di 3.500 nuove case in una zona che si trova a ridosso di Gerusalemme.