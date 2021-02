Iran, accordo raggiunto con l'Aiea: ok alle verifiche per tre mesi

ansa

L'Iran e l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, hanno concordato un nuovo regime di verifica del programma nucleare. Si tratta di un accordo più limitato e valido per un periodo di tre mesi, in vista della sospensione della cooperazione, annunciata da Teheran per il 23 febbraio. "Abbiamo raggiunto intese tecniche bilaterali", ha riferito il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi.