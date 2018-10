Inondazioni a Maiorca: sale a 10 bilancio dei morti, disperso bimbo

E' di dieci morti l'ultimo bilancio delle vittime delle inondazioni a Maiorca, in Spagna. Lo riferisce El Pais. Si è invece ridotto da sei a uno il numero dei dispersi. A mancare all'appello è un bambino: era con sua madre e sua sorella in macchina, quando sono stati sorpresi dal diluvio. La donna è riuscita a mettere in salvo l'altra figlia, mentre il piccolo non è ancora stato ritrovato.