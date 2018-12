Incidente ferroviario in Turchia: 7 morti e 46 feriti, tre in gravi condizioni

Almeno 9 persone sono morte e 47 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario in Turchia, dove un cavalcavia è crollato su un treno ad alta velocità ad Ankara dopo che il convoglio si era scontrato con una locomotiva schiantandosi quindi contro i piloni del ponte. Il treno viaggiava dalla capitale turca alla città di Konya, nella parte centrale del Paese. Al momento sono ancora ignote le cause dell'incidente.