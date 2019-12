Impeachment, i Dem contro Trump: "E' una minaccia per la nostra democrazia"

Dalle indagini alla Camera su Donald Trump sono emerse "prove schiaccianti e incontestabili". Lo ha detto il presidente della Commissione intelligence Adam Sxchiff che ha coordinato le indagini dei Dem . Per la speaker della Camera, Nancy Pelosi, "il presidente Trump ha usato il potere del suo ruolo contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime elezioni. E' una continua minaccia per la nostra democrazia e la sicurezza nazionale".

I democratici hanno pubblicato i capi di accusa contro il presidente americano, cioè i cosiddetti articoli di impeachment, un documento di nove pagine che contano di sottoporre rapidamente al voto della Camera, dove hanno la maggioranza. La risoluzione presenta due capi d'accusa: "abuso di potere" e "ostruzione del Congresso". "La condotta del presidente ha dimostrato che resterebbe una minaccia per la Costituzione se venisse autorizzato a rimanere al potere", precisa il testo.

In questo tempo, che è la risoluzione legislativa formale, Trump è accusato di abuso di potere per avere congelato aiuti militari all'Ucraina finché Kiev non avesse annunciato un'indagine sul rivale democratico Joe Biden. Ed è anche accusato di ostruzione del Congresso per avere ordinato ai funzionari federali di sfidare i mandati a comparire emessi nell'ambito dell'indagine di impeachment.

"In tutto questo il presidente Trump ha agito in modo contrario alla fiducia in lui in quanto presidente e in modo sovversivo del governo costituzionale, a grande danno della causa di diritto e giustizia e danneggiando in modo manifesto il popolo degli Stati Uniti", recita il testo.