Usa, impeachment più vicino | Trump: "Repubblicani mai così uniti, vinceremo"

I democratici statunitensi, " nullafacenti e di estrema sinistra , hanno annunciato che cercheranno di mettermi in stato d'accusa su niente". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che la procedura di impeachment sarà utilizzata "di routine per attaccare i futuri presidenti". "Questo non è quello che i nostri padri fondatori avevano in mente. La cosa buona è che i repubblicani non sono mai stati così uniti, vinceremo noi", ha aggiunto.

Per il tycoon, i democratici "hanno appena abbandonato la ridicola 'cosa' di Mueller (l'inchiesta sul Russiagate, ndr), quindi ora appendono il cappello su due telefonate totalmente appropriate con il presidente ucraino".

Pelosi: "Trump ha violato il suo giuramento" La speaker Nancy Pelosi ha annunciato che la Camera statunitense comincerà a redigere gli articoli per l'impeachment di Donald Trump. In un discorso durato meno di sei minuti ha dichiarato che è "ormai chiaro", dopo due mesi di indagini, che il presidente "ha violato il suo giuramento, facendo pressioni su una potenza straniera" per ricevere aiuto per le elezioni presidenziali del 2020.

Verso il processo a Trump "La nostra democrazia è in gioco. Il presidente non ci lascia altra scelta che agire, perché sta cercando di manipolare, ancora una volta, le elezioni a suo vantaggio", ha affermato la Pelosi. Si tratta del passaggio atteso per procedere con una nuova fase e arrivare a votare l'impeachment prima di Natale, in modo da consentire al Senato di processare Trump da gennaio. "Le azioni del presidente hanno gravemente violato la Costituzione" ha detto Pelosi, durante una conferenza stampa a Capitol Hill.