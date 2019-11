Usa, candidati dem a confronto: "Non solo contro Trump"

I candidati democratici alla Casa Bianca sono saliti sul palco ad Atlanta per il loro quinto dibattito, organizzato da Washington Post e Msnbc. Sul palco erano in dieci. Bernie Sanders ha invitato a non farsi logorare da Trump: "Dobbiamo fare di più oltre ad opporci al presidente più corrotto della storia". Biden ha attaccato Pechino e Riad sul tema dei diritti umani, Elizabeth Warren si è detta favorevole al "diritto dell'aborto".