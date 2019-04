Gilet gialli, scontri a Parigi nel 23esimo sabato di protesta: oltre 100 fermi

Lungo il percorso della manifestazione dei gilet gialli sono stati dati alle fiamme decine di scooter, gettati poi al centro del boulevard Richard Lenoir e della rue du Faubourg du Temple. Gli agenti hanno fatto uso di granate assordanti per sgomberare gruppi di black bloc, che avevano messo un furgone di traverso per impedire ai pompieri di accedere ai focolai di incendio. L'aria è diventata irrespirabile in tutto il quartiere per la gran quantità di gas lacrimogeni e per il denso fumo nero che si è alzato dai veicoli in fiamme.



Al termine di una settimana segnata dall'incendio a Notre-Dame, i manifestanti sono scesi in piazza a Parigi e in altre città francesi con l'obiettivo di lanciare un nuovo "ultimatum" al presidente Emmanuel Macron, che giovedì illustrerà le proposte di riforma emerse dal grande dibattito nazionale.