Gb, Johnson: dal 3 dicembre riaperture parziali di negozi e ristoranti

Ansa

Boris Jonhson ha formalizzato l'allentamento delle misure anti-Covid, dopo la scadenza del lockdown nazionale bis in vigore in Gran Bretagna fino al 2 dicembre. Nel nuovo provvedimento ci sarà la riapertura dei negozi non essenziali, delle palestre, dei ristoranti e dei pub (ma con coprifuoco alla 22 per gli ultimi ordini, esteso alle 23 per le consumazioni già servite). L'allentamento è previsto solo per alcune regioni.