Le prime banconote con l'effigie di re Carlo III entrano da oggi ufficialmente in circolazione in Gran Bretagna, come ha annunciato la Bank of England. Servirà però un po' di tempo per vederle nei portafogli. L'immagine del sovrano è destinata così a sostituire gradualmente quella della regina Elisabetta sui biglietti realizzati in polimero nei tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline.