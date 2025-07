Salari troppo bassi, i giardinieri si ribellano a re Carlo

Ogni desiderio del re è un ordine, anche nella democratica Gran Bretagna del 21esimo secolo. O perlomeno questo è il messaggio che Carlo - il sovrano attento a una comunicazione progressista e sempre attenta ai diritti delle persone - vorrebbe ricordare a chi lavora per lui quando l'attenzione mediatica si spegne. Secondo il "Sunday Times", il monarca avrebbe riservato ai suoi giardinieri un trattamento poco dignitoso, tanto che 11 dei 12 membri del personale della vasta tenuta di Highgrove si sono dimessi nell'ultimo anno. Uno di loro ha fatto sapere alla testata britannica che i salari sono troppo bassi per la quantità di mansioni richieste: 96 sterline al giorno per lavorare circa nove ore, anche nel weekend, in un clima tossico.