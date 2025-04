Re carlo rende omaggio al presidente Mattarella e parla nuovamente in italiano, come durante il discorso a Montecitorio davanti alle camere riunite. Parole di stima e affetto seguite da un brindisi che coincide anche con i 20 anni di matrimonio di Carlo e Camilla.

In queste ore, via all'ultima tappa del viaggio di stato, a Ravenna, per visitare la tomba di Dante e il Museo Byron.