Francia, recuperato il beluga che si era perso nella Senna

Il beluga, animale che vive in acque fredde e la cui presenza nella Senna è un fatto eccezionale, dovrà poi essere collocato in un camion frigorifero che lo trasporterà fuori dall'acqua, "su paglia o altro elemento di conforto", diretto alla costa, hanno spiegato i soccorritori.

Un bacino di acqua marina in una chiusa del porto di Ouistreham è stato messo a disposizione per accogliere l'animale per tre giorni, prima che venga liberato in mare aperto