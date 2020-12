Francia, morto l'ex presidente Valéry Giscard d'Estaing

E' morto l'ex presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d'Estaing. Aveva 94 anni. Era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Capo dello Stato dal 1974 al 1981, era già stato ricoverato il 14 settembre all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per una lieve infezione ai polmoni e per problemi cardiaci.