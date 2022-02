Egitto, Patrick Zaki: oggi per me udienza decisiva a Mansura

"Poi aspetteremo la decisione finale che potrebbe arrivare già oggi anche se il magistrato potrebbe rinviarla di qualche giorno o anche una settimana", ha detto all'Ansa ancora Zaki. "Non penso che la sentenza sia messa a punto già oggi: potrebbero volerci alcuni giorni per redigerla", ha ribadito lo studente egiziano dell'Universita' di Bologna.

Zaki, pur ammettendo di essere "preoccupato" per le passate accuse di istigazione al terrorismo che la Procura egiziana aveva mosso sulla base di post su Facebook, ha detto di non ritenere che questo dossier verrà mai riaperto.

"Certo, sono preoccupato ma non penso che possano farlo. Perché dovrebbero farmi questo? Non c'è ragione", ha detto rispondendo alla domanda se teme di essere posto sotto accusa su quel fronte dopo un'eventuale assoluzione nel processo per diffusione di notizie false. I dieci post pubblicati su un profilo che lui ritiene falso erano stati alla base dei 19 mesi di custodia cautelare in carcere che avevano preceduto l'apertura, a settembre, del processo nella sua città natale sul delta del Nilo.