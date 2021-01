Covid, ok Stati Ue a quadro comune per uso dei test rapidi antigenici 

Ansa

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno approvato all'unanimità una raccomandazione del Consiglio che stabilisce un quadro comune per l'uso dei test rapidi antigenici e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test Covid-19 in tutta l'Ue. Si tratta di uno strumento centrale per aiutare a mitigare la diffusione del virus e contribuire al buon funzionamento del mercato interno.