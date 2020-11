Covid, Gb verso ok a vaccino Pfizer entro una settimana: prima degli Usa

IPA

Il vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer e BioNTech potrebbe essere approvato per la distribuzione in Gran Bretagna entro la fine di questa settimana, cioè prima che negli Stati Uniti. La Gran Bretagna ha ordinato 40 milioni di dosi e prevede di averne 10 milioni, sufficienti per proteggere 5 milioni di persone, disponibili entro la fine dell'anno se le autorità di regolamentazione lo approveranno.