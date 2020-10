Covid, Afp: "Superati i 250mila decessi in Europa"

Afp

In Europa sono stati superati i 250mila morti a causa del coronavirus, secondo un nuovo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Afp. In particolare, sono stati registrati 250.030 decessi (con 7.366.028 contagi): Regno Unito (43.646), Italia (36.543), Spagna (33.775), Francia (33.392) e Russia (24.187). Negli ultimi sette giorni sono stati registrati più di 8mila morti (8.342), il bilancio più pesante in una settimana da metà maggio.