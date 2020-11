Covid, 59 francesi su cento non intendono farsi vaccinare

Istockphoto

La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19, quando un farmaco sarà disponibile. Lo rivela un sondaggio della società Ifop per il Journal du Dimanche. Il 59% della popolazione dice che sicuramente o probabilmente non si vaccinerà mentre il 41% è pronto a farlo. Il 59% che ha espresso la sua contrarietà dice inoltre di preferire comunque un vaccino prodotto in Francia rispetto a uno estero, indica ancora il sondaggio.