Usa, Putin: ci congratuliamo con nuovo presidente quando risolvono problemi

ansa

"La Russia è pronta a lavorare con il presidente in cui il popolo americano ha riposto la sua fiducia", ma per ora "non ci congratuliamo con nessuno per la vittoria elettorale, aspettiamo che si risolvano i problemi politici interni". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Rispettiamo entrambi, Donald Trump e Joe Biden", ha aggiunto il capo del Cremlino.