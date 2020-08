Coronavirus, Sanchez annuncia l'esercito contro la pandemia in Spagna

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che, contro la pandemia da coronavirus, in Spagna verrà impiegato l'esercito. I numeri del contagio nella penisola iberica stanno salendo a ritmi vertiginosi: negli ultimi tre giorni si sono contati oltre 20mila nuovi casi e in tutto il Paese i positivi sono oltre 400mila .

"Piegheremo di nuovo la curva dei contagi e dobbiamo farlo insieme", ha detto il premier in conferenza stampa. Intanto Saragozza diventa la prima città spagnola a mettere in campo una pattuglia per il controllo della quarantena: una squadra di 12 persone che effettuano visite a domicilio per assicurarsi che le persone rispettino le disposizioni governative.

Nella capitale regionale dell'Aragona i casi sono molto aumentati nelle ultime settimane. Il tasso di nuovi contagi su 14 giorni è ora pari a 441 su 100mila nella regione, secondo i dati più recenti del ministero della Salute spagnolo. Le pattuglie, condotte a gruppi di due e che comprendono un assistente sociale, sono state lanciate all'inizio di questo mese.

Speranza alla Spagna: "Continuare a lavorare insieme" -. Intanto da una call conference fra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il suo omologo spagnolo, Salvador Illa, è emerso che Italia e Spagna dovranno continuare a lavorare insieme per coordinare le misure finalizzate a contrastare la pandemia e per rafforzare la ricerca. "Dobbiamo coordinare le misure di contrasto al Covid-19, a partire da porti e aeroporti, e potenziare la ricerca europea su cure e vaccini".