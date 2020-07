Coronavirus, nuovo picco di contagi in Romania: 1.356 casi e 35 morti

Nuovo picco di contagi da coronavirus in Romania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.356 casi che portano a 49.591 il totale dall'inizio della pandemia. Da mercoledì vi sono stati altri 35 decessi, per un totale di 2.304 vittime. Il Paese resta quello maggiormente colpito nella regione balcanica e il primo in Europa per numero di decessi ogni mille abitanti.