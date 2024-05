"Ora stiamo affrontando una nuova fase della guerra. L'occupante si sta preparando per tentare di espandere le azioni offensive e noi tutti insieme, tutti gli ucraini, i nostri soldati, il nostro Stato, i nostri partner, dobbiamo fare di tutto per contrastare il piano offensivo russo". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodmyr Zelensky, durante un incontro con i cadetti. Lo riporta Ukrainska Pravda. "Dobbiamo dimostrare che l'occupante, in ogni circostanza, non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi, qualunque cosa faccia e non importa in quale vile modo agisca, l'Ucraina continuerà a prevalere", ha aggiunto.