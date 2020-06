Coronavirus, Israele: aumentano i contagi in classe, chiusi 92 scuole e asili nido

Si registrano ancora casi di coronavirus nelle scuole di Israele , dove le lezioni erano riprese a pieno ritmo tre settimane fa, e per questa ragione negli ultimi giorni sono stati chiusi 92 istituti scolastici ed asili nido. Il numero dei casi positivi fra gli allievi ed il personale educativo è oggi di 304. In Francia 70 scuole chiuse dopo sla coperta casi dopo la fine del lockdown. Analogo provvedimento in Germania , nella città di Gottinga,

In Israele quasi 14mila, fra allievi e insegnanti, si trovano in isolamento a casa. Lo ha reso noto il ministero dell'istruzione. Malgrado il moltiplicarsi di casi di coronavirus, l'anno scolastico per ora prosegue a tutti i livelli. Lo ha deciso il premier Benyamin Netanyahu al termine di una consultazione col ministro dell'istruzione Yoav Gallant e col consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat.

Germania, focolaio a Gottinga In Germania mercoledì un nuovo focolaio di coronavirus a Gottinga, in Bassa Sassonia, ha portato alla chiusura delle scuole della città per una settimana. E' la prima volta che si torna a chiudere gli istituti in un'area della Germania dalla fine del lockdown. A partire dal 23 maggio si sono registrate 80 nuove infezioni nella città universitaria tedesca a causa di una festa privata tra famiglie numerose dove non sono state rispettate regole e distanze.

In Svizzera riaprono le scuole primarie e secondarie di primo grado: i bambini, fino a 15 anni, potranno dunque riprendere gli studi in aula. Le autorità hanno deciso una serie di misure per alleggerire il lockdown imposto nel Paese per contrastare la diffusione del coronavirus. La Svizzera ha registrato finora 30.305 casi di contagio e 1.833 morti, secondo il bilancio della Johns Hopkins University.

Iin Francia 70 scuole chiuse Anche la Francia ha dovuto chiudere alcune scuole dopo la scoperta di contagi dalla fine del lockdown. Sono 70 le scuole materne e elementari colpite dal provvedimento. Tuttavia, il governo francese ha assicurato che non farà marcia indietro.