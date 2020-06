Azzolina: "Obiettivo riaprire scuola a settembre tutti in presenza"

Nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha detto che "l'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo". Il ministro ha sottolineato che quello per la scuola "sarà un piano su più livelli che seguirà l'andamento del rischio di contagio".