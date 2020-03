Coronavirus, in Africa quasi 4mila casi ma in Mali non si fermano le elezioni

Sono circa 4.000 i casi di coronavirus in tutta l'Africa e 117 le vittime. Lo riporta la Bbc. Con 1.187 contagiati la nazione con il maggior numero di malati al momento è il Sudafrica, dove è stato imposto da tre giorni il lockdown e medici dell'esercito sono stati chiamati a fronteggiare l'emergenza. Misure restrittive anche in Zimbabwe e in Ghana, mentre in Mali si vota per il rinnovo del parlamento, nonostante le proteste.