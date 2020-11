Coronavirus, governo Gb chiede via libera per vaccino Pfizer-BioNtech

IPA

Il governo britannico di Boris Johnson ha formalmente chiesto all'autorità di regolazione sui farmaci del Regno, la Mhra, di valutare il candidato vaccino anti-coronavirus Pfizer-BioNTech, per autorizzarne un'eventuale distribuzione a partire dal mese prossimo. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Matt Hancock, precisando che "in caso di approvazione di un qualunque prototipo, in Gran Bretagna le vaccinazioni inizieranno già a dicembre".