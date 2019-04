Casa Bianca: "Stretta su Iran non avrà impatto su mercato petrolio"

"Usa, Arabia Saudita ed Emirati Arabi sono impegnati ad assicurare che i mercati globali del petrolio restino forniti in modo adeguato". Lo sottolinea la Casa Bianca, annunciando lo stop alle esenzioni per l'import di greggio iraniano. "Abbiamo concordato di prendere azioni al momento giusto per garantire che la domanda globale sia soddisfatta, mentre tutto il petrolio iraniano è rimosso dal mercato", spiega la Casa Bianca.