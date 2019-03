Brexit, il centro di Londra bloccato per manifestazione contro

Il centro di Londra è paralizzato per la marcia di protesta anti-Brexit, con la prevista partecipazione di centinaia di migliaia di manifestanti. La mobilitazione, indetta da vari gruppi anti Brexit al grido di "People's Vote" (il voto al popolo), si prevede attragga una folla anche superiore ad un simile precedente evento a ottobre cui presero parte fino a 700mila persone. Il raduno iniziale è previsto per mezzogiorno locale (le 13 in Italia).