Americano arrestato in Russia, familiari negano accuse spionaggio

La famiglia del cittadino americano detenuto a Mosca con l'accusa di essere una spia nega le accuse. L'uomo, Paul Whelan, è un ex marine e si stava recando a un matrimonio. "Siamo molto preoccupati per la sua salute - ha detto il fratello David in un comunicato stampa pubblicato tramite il suo profilo twitter - non abbiamo dubbi sulla sua innocenza e speriamo che i suoi diritti vengano rispettati", ha aggiunto.