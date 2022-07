Uncharted: il diario fotografico di un ladro

Le avventure di Nathan Drake hanno accompagnato per oltre dieci anni il pubblico della console di Sony grazie a quattro capitoli principali e due spin-off. L’avventuriero creato da Naughty Dog nel corso degli anni è diventato un personaggio sempre più umano e profondo, ma non ha mai perso il suo incredibile desiderio di scoperta (e di fortuna), viaggiando in tutto il mondo alla ricerca di tesori e misteri da svelare.

Tra sequenze d’azione frenetica e momenti di pura esplorazione, grazie a Uncharted abbiamo vissuto tante scene memorabili e visitato luoghi magnifici.

Con l’arrivo nel nuovo

PlayStation Plus

Uncharted 4: La fine di un ladro

L’eredità perduta

, tutte le avventure di Nathan Drake sono disponibili per gli abbonati al servizio Extra (mentre per sceglie l’abbonamento Premium potrà accedere solo ae lo spin-off). Per questo motivo, abbiamo deciso di ricordare i quattro capitoli principali della saga attraverso un percorso fotografico che racconta il nostro viaggio in compagnia di Nathan Drake.