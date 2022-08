Rollerdrome, sette consigli per dominare l'arena

Ambientato in un futuro in cui la popolazione viene tenuta a bada con un violentissimo sport chiamato (appunto) Rollerdrome, il nuovo progetto del team di sviluppo fonde in modo brillante le meccaniche tipiche di un gioco di pattinaggio/skate a quelle di uno shooter.

Il nuovo videogame dagli autori di OlliOlli World propone una sfida piuttosto impegnativa e adrenalinica, in grado di mettere in difficoltà anche i giocatori più esperti. Con queste dritte, però, gli scontri dell’arena non saranno così proibitivi.

IMPARARE LE BASI

una serie di utili tutorial permettono di esercitarsi con le meccaniche di gameplay e le differenti tecniche di pattinaggio

dal menu principale potrete avviare il tutorial e scegliere liberamente uno dei tanti addestramenti giocabili

– Rollerdrome è il classico gioco semplice da imparare e impegnativo da padroneggiare, che mette d’accordo tanto i fan degli sparatutto in terza persona quanto gli appassionati di acrobazie su pattini a rotelle. Arrivare in fondo alla competizione non sarà facile, per fortuna. Poco alla volta capirete come destreggiarvi al meglio all’interno delle arene, sfruttando le abilità di Kara Hassan come la schivata e mettendo in pratica gli altri insegnamenti ricevuti. A ogni modo,

ACROBAZIE A OGNI COSTO

le acrobazie danno modo di riempire il caricatore di tutte le armi che non possono essere ricaricate raccogliendo munizioni in giro

sfruttare rampe e ringhiere per eseguire un grab o un grind

La quantità di proiettili ottenibili varia da arma ad arma

– Eseguire un trick a mezz’aria non è solo qualcosa di spettacolare ma garantisce pure una buona dose di punti, in quanto. Un buon metodo per ricaricare velocemente l’armamentario è quello di; naturalmente più complesse e durature saranno le acrobazie, maggiore sarà il numero di colpi ricevuti., infatti le doppie pistole si ricaricano con più velocità del lanciarazzi o del fucile Z-11.

L’ARMA GIUSTA PER IL NEMICO GIUSTO

i tizi armati di mazza da baseball possono essere eliminati con un solo colpo caricato di fucile a pompa

nulla vi impedirà di sfruttare la doppia pistola per far fuori un nemico con scudo o dotato di jetpack

– Ogni avversario possiede armi e attacchi speciali unici da cui è meglio tenersi alla larga, allo stesso modo ciascun nemico risulta particolarmente vulnerabile a una delle quattro armi a disposizione dei giocatori. Ad esempio,, mentre per sbarazzarsi dei mech corazzati non c’è niente di meglio di un paio di colpi di lanciarazzi; cecchini e nemici che si teletrasportano vanno invece sistemati con i proiettili ad alta velocità del fucile Z-11. Ovviamente, ma in quel caso l’efficacia delle bocche da fuoco sarà notevolmente ridotta rispetto all’utilizzo dello shotgun.

LA SCHIVATA È FONDAMENTALE

la caparbia pattinatrice può contare anche su ottimi riflessi che le permettono di schivare missili, mine e attacchi ravvicinati o dalla distanza

Eludere con successo un attacco nemico permetterà di ricaricare una parte delle armi

- Le arene di Rollerdrome pullulano di nemici pronti a mettere i bastoni tra le rotelle di Kara Hassan ma, oltre a una potenza di fuoco da far invidia,. Per eseguire con successo una schivata perfetta bisogna premere l’apposito tasto (Cerchio su PlayStation 5) nel momento giusto, ovvero quando l’indicatore di coloro rosso o blu (a seconda del tipo di minaccia) diventa bianco., inoltre darà l’opportunità di massimizzare gli effetti della modalità adrenalina.

UNA SCARICA DI ADRENALINA

un’abilità che permette ai giocatori di rallentare il tempo per qualche secondo e gli fornisce la possibilità di scegliere con relativa calma gli avversari

è di grande utilità anche per ritagliarsi un attimo di respiro

attivare la modalità adrenalina dopo una schivata perfetta permetterà d'infliggere molti più danni

- Cos’è la modalità adrenalina? Beh, in pratica èda riempire di piombo, oppure di voltarsi nella direzione opposta e far esplodere mine o razzi prima che colpiscano la protagonista. Questa tecnicatra uno scontro a fuoco e l’altro o fare il punto della situazione, senza considerare che può essere sfruttata per eseguire un trick ed evitare che il moltiplicatore della combo si esaurisca rapidamente. Infine,ai nemici.

UNA COMBO LUNGHISSIMA

i trick e le prodezze della pattinatrice sono importanti per dar vita a una combo sempre più alta che tiene conto dei nemici eliminati e delle acrobazie eseguite

Terminare il livello con un ottimo punteggio regala indubbiamente grandi soddisfazioni

– La campagna di Rollerdrome è composta da missioni che richiedono sempre di sopravvivere ai pericoli dell’arena, con Kara Hassan che deve preoccuparsi di fare piazza pulita di tutte le minacce che incontrerà sul suo cammino. Anche se si tratta di uno sparatutto,, dove ogni uccisione messa a segno aumenta il moltiplicatore di punti e lo stesso vale raccogliendo uno dei cinque gettoni Combo sparsi nei livelli., così come scalare le classifiche online che tengono conto dei risultati dei migliori giocatori.

UN’ESPERIENZA DI GIOCO PERSONALIZZABILE

Sete di sangue

Gli sviluppatori hanno messo a disposizione una serie di opzioni da modificare a piacimento riguardanti l’accessibilità e alcune dinamiche legate al gameplay

cambiare anche una sola virgola di questi parametri disattiverà l’invio dei punteggi per le classifiche online

– Fatta eccezione per la modalitàche propone una sfida dall’alto tasso di difficoltà, lo sparatutto acrobatico di Roll7 è impegnativo quanto basta ma potrebbe esserlo oltre il dovuto per chi non è tanto pratico con questo genere di giochi.. Ad esempio, potrete rendere Kara invincibile o scalare di una certa percentuale il danno dai lei subito, oppure abilitare le munizioni infinite e ridurre sensibilmente la velocità di gioco. Badate bene che, quindi per competere con la community dovrete per forza di cose ripristinare le impostazioni originali.