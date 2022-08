Rollerdrome, quando i videogiochi di pattinaggio incontrano gli sparatutto

Il nuovo videogame realizzato dallo studio britannico sotto l'egida di Private Division, arrivato a pochi mesi dall'ottimo OlliOlli World, nasce da una premessa narrativa semplice e priva di grosse pretese che, tuttavia, funge da ottimo pretesto per mettere in pista un gameplay solido, preciso, ricco di varietà che diventa ben presto magnetico, grazie al suo insolito mix tra generi differenti.

DIVENTARE CAMPIONI DI ROLLERDROME

tra avvitamenti e acrobazie, grinding su binari e salti mortali mozzafiato, la protagonista deve superare una serie di prove per guadagnarsi l'accesso al torneo

- Rollerdrome introduce i giocatori alle peculiarità del suo sistema di gioco attraverso un pratico tutorial che, passo dopo passo, svela le basi dell'inconsueta disciplina tanto popolare tra gli abitanti di quel mondo. Così,e cercare di raggiungere l'ambita vittoria accumulando il maggior punteggio possibile.

Quello che sulle prime battute sembra il classico videogioco di pattinaggio che strizza l'occhio alla serie Tony Hawk's Pro Skater, ben presto si rivela in tutta la sua unicità:

basta infatti aggiungere armi da fuoco e un gruppo agguerrito di nemici per stravolgere l'esperienza in modo significativo

, con la giovane Kara Hassan, astro nascente del Rollerdrome, che dovrà difendersi dagli attacchi avversari e rispondere per le rime nel tentativo di passare al turno successivo.

Contrariamente alla stragrande maggioranza degli sparatutto in commercio,

in Rollerdrome le munizioni sono decisamente rare e ogni colpo diventa particolarmente prezioso in uno scenario in cui c'è sempre un nemico pronto a sorprendere la protagonista

con una mazza da baseball, una mina di prossimità, un razzo sparato al momento meno opportuno, un ostacolo ambientale oppure un colpo di precisione sparato da distanza considerevole.

Per rendere l'esperienza più divertente,

il team di sviluppo ha ben pensato di relegare l'ottenimento di nuove munizioni alle acrobazie che Kara può eseguire saltando, ruotando su sé stessa o eseguendo un grinding nell'arena

uccidendo un nemico si ottiene una piccola porzione di vita

, oppure schivando in modo perfetto un attacco dell'avversario. Ogni acrobazia o schivata perfetta consente di recuperare una parte delle munizioni dell'arma in uso, mentreper ripristinare la barra dell'energia.

L'insieme di questi elementi

rende ogni partita a Rollerdrome davvero intensa

portando Kara a sfruttare ogni mezzo a disposizione per avere la meglio e passare al turno successivo

: il numero di avversari in gioco è davvero elevato, e man mano che si prosegue nella storia il quantitativo di nemici speciali (da quello corazzato a quello munito di jetpack) diventa sempre maggiore,. In tal senso, alternare le armi (oltre alla doppia pistola e al fucile a pompa, ottenibili nelle battute iniziali, ci sono anche lanciagranate e fucile di precisione) è utile per liberarsi rapidamente da nemici più coriacei in un colpo solo.

Il percorso di Kara nella competizione, peraltro, è legato a doppio filo alle sue prestazioni

Kara deve necessariamente alternare uccisioni e acrobazie per mantenere il moltiplicatore di punteggio su livelli elevati

, dunque non basterà uccidere tutti i nemici presenti nell'arena nel minor tempo possibile, ma bisogna preoccuparsi di completare un certo quantitativo di sfide previste dal team di sviluppo per procedere effettivamente oltre. Nonostante la loro staticità di fondo, gli avversari sanno come impensierire il giocatore nel corso dei match e, così da ottenere i record necessari a strappare un biglietto per le fasi finali del torneo.

UNA SFIDA NON PER TUTTI

- Per questo motivo, l'elemento legato al pattinaggio e alle abilità è stato in parte sacrificato dalla software house, eliminando qualsiasi velleità simulativa e permettendo a Kara di "cadere sempre in piedi" a prescindere dalla bontà della propria acrobazia o dai trick piazzati in rapida successione.

Mantenere a bada il moltiplicatore non è tuttavia un'impresa banale, perché

oltre a combattere "con stile" è necessario alternare costantemente le evoluzioni sui pattini per evitare di "annoiare" il pubblico con uno spettacolo banale

, e riuscire ad alternare trick semplici con mosse più complesse rappresenta certamente un plus per coloro che amano le sfide, che apprezzeranno di certo il gameplay messo in piedi da Roll7.

Peccato, però, che la storia di Rollerdrome si riveli poco più di un pretesto per spingere i giocatori a gettarsi a capofitto nelle arene

nel tentativo di ottenere punteggi più elevati e nuovi record da sfoggiare grazie alla leaderboard online, perché sarebbe bastata qualche boss fight in più o un minimo di varietà in alcune situazioni per rendere l'esperienza di gioco più frizzante.

A onor del vero, dopo aver portato a termine la campagna è possibile cimentarsi in una

modalità aggiuntiva chiamata "Sete di sangue", che però si limita a farci riaffrontare le stesse arene completate in precedenza

per lottare contro nemici ancora più potenti e agguerriti.

Il tutto, vale la pena sottolinearlo, affrontando su una serie di

sfide a difficoltà crescente che, in casi particolari, sembrano davvero proibitive per il pubblico medio

a livello tecnico il gioco si presenta in una veste molto ispirata che, grazie al consueto cel-shading tanto caro a Roll7, mette in scena un'avventura colorata

. Il rischio, insomma, è che molti dei giocatori che sono riusciti a completare la campagna con qualche difficoltà possano decidere di abbandonare del tutto il gioco una volta terminata la storia della giovane Kara Hassan. Ed è certamente un peccato, perchéall'interno di un intrigante mondo retrofuturistico.

Buona parte del merito, oltre all'ottima direzione artistica e al sapiente uso di colori da parte del team di sviluppo, è da ricercarsi nella

strepitosa colonna sonora realizzata da Electric Dragon

Giorgio Moroder

, che basandosi sulle sonorità rese celebri da, riesce ad accompagnare il giocatore e Kara tra un'arena e l'altra. Visto il prezzo budget, vale certamente dare una pena a un progetto originale come Rollerdrome, che potrebbe regalarvi qualche ora di puro divertimento (per completare la storia ne bastano una decina, ma il totale raggiunge facilmente il doppio dedicandosi a ogni sfida) in un'estate particolarmente calda come questa.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Rollerdrome grazie ai codici PC e PlayStation 5 fornitici dagli sviluppatori e da Private Division, mettendo alla prova le abilità della giovane Kara su Steam Deck prima di dedicarci alla versione per console e saggiare in che modo l'uso del controller DualSense sia in grado d'impreziosire l'esperienza di gioco. Roll7 ha applicato in modo decisamente positivo il joypad creato da Sony, con un ottimo uso del feedback aptico e dei grilletti adattivi, che si avvertono particolarmente in fase di mira e quando si attiva il "bullet time" per colpire più precisamente gli avversari.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… ama gli sparatutto e le esperienze frenetiche… adora cimentarsi in acrobazie degne del miglior Tony Hawk… gradisce le sfide e ama competere con altri giocatori… preferisce avventure più corpose e varie… non ama sfide troppo impegnative… non tollera esperienze di gioco ripetitive e le storie che fungono da semplice riempitivoRollerdrome è un gioco consigliato ai maggiori di 16 anni.