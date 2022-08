Marvel's Spider-Man arriva su PC: l'Uomo Ragno è più in forma che mai

Marvel's Spider-Man Remastered torna oggi su PC grazie agli sforzi di Nixxes, studio acquisito da Sony proprio per la sua capacità di adattare su computer le maggiori produzioni PlayStation, e il risultato finale è una versione in grado di sfruttare a dovere tutte le più recenti tecnologie per dare nuova luce all'avventura di Peter Parker, ma anche un porting versatile che riesce ad adattarsi a configurazioni hardware non esattamente all'ultimo grido o di funzionare in modo abbastanza soddisfacente su una piattaforma come Steam Deck, il PC da gaming portatile di Valve.

SVOLAZZARE TRA I CIELI DI MANHATTAN

- L'edizione Remastered di Marvel's Spider-Man per PC, dunque, vuole proporre l'esperienza definitiva per i fan dell'Uomo Ragno, adattandosi non soltanto alla varietà di schede grafiche, memorie e processori esistenti sul mercato, ma anche all'uso di periferiche esterne rispetto all'ecosistema PlayStation, come mouse e tastiera o controller di aziende concorrenti (incluso quello prodotto da Microsoft per console Xbox).

Alla base di tutto, però,

c'è lo stesso e identico gioco d'azione visto su PlayStation 4 nel 2018, che non cambia essenza per il debutto su computer

: gli amanti dell'Arrampicamuri creato da Marvel potranno infatti vestire i panni di Spider-Man e del suo alter ego Peter Parker (ma anche di altri personaggi cruciali per la storia, come Mary Jane) all'interno di un'avventura in terza persona ambientata in una Manhattan in cui la criminalità è all'ordine del giorno.

Con la pressione di un tasto,

il giocatore può controllare Spider-Man e permettergli di volteggiare tra i cieli di New York

liberare le basi occupate dagli scagnozzi di Wilson Fisk e altri antagonisti storici dell'Uomo Ragno

boss fight contro i suddetti villain

, lanciando una ragnatela dopo l'altra per spostarsi rapidamente lungo la città e cercare di prevenire i crimini urbani (proposti sotto forma di particolari attività, capaci di donare al giocatore valuta e punti esperienza per migliorare le abilità),e, ovviamente, cimentarsi in vere e proprie

Il sistema di combattimento, preso in prestito da un'altra celebre serie di videogiochi supereroistici come

Batman: Arkham

alternare colpi leggeri e attacchi pesanti, salti e schivate, colpi e contrattacchi

gadget ultratecnologici

nuove opportunità strategiche

, permette dida intervallare all'uso dei numerosirealizzati da Peter Parker, che saranno ottenibili man mano che avanzerete nella storia e apriranno adurante i combattimenti e, perché no, nelle fasi in cui è richiesta la massima furtività.

A rendere più accattivante l'esperienza di gioco c'è anche

un sistema di abilità legate al costume che sceglierete d'indossare

abilità esclusive che potrebbero far la differenza

: a eccezione di qualche soluzione creata esclusivamente a scopo estetico per omaggiare alcuni tra i fumetti più amati dell'eroe, ogni abito per l'Uomo Ragno dispone dinei combattimenti più impegnativi e nelle sfide contro i boss più coriacei.

PIÙ BELLO CHE MAI

Marvel's Spider-Man Remastered supporta tecnologie come DLSS e Ray Tracing all'esordio su PC

risoluzioni Ultrawide, sia in 21:9 che in 32:9

- La differenza sostanziale proposta da quest'edizione, dunque, è prettamente a livello tecnico: come le conversioni dei più recenti titoli di PlayStation Studios, anche, così come la possibilità di collegare più schermi e di attivare un modalità "panoramica" sfruttando varie. Il risultato finale, chiaramente, è considerevolmente diverso rispetto alla versione originale lanciata su PS4 e, comprensibilmente, anche quella più recente riproposta su PlayStation 5, ma il prezzo da pagare per un simile balzo in termini di qualità grafica è importante.

Per gestire a dovere il gioco in 4K con livello di dettagli al massimo e un frame-rate a 60 fps serve infatti una configurazione di tutto rispetto

, con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 (o in alternativa una Radeon RX 6800 XT di AMD) da abbinare a un processore Intel Core i5-11400 (o a un AMD Ryzen 5-3600), ma se desiderate attivare il Ray Tracing per ottenere riflessi più realistici la richiesta in termini di CPU e GPU diventa ancora più esosa.

Fortunatamente, la presenza di

tecnologie di upscaling come DLSS e FSR 2.0

permettono a coloro che non disponessero di una macchina all'ultimo grido di aumentare la risoluzione grazie alle meraviglie del machine learning gestito da un'intelligenza artificiale, e godersi così la New York di Marvel's Spider-Man Remastered in una cornice più ampia (e con una fluidità ottimale, che si aggira mediamente attorno ai 70 fotogrammi per secondo) senza alcun artificio.

La conversione su PC è abbastanza versatile, e anche in caso di utilizzo di vecchie configurazioni si possono raggiungere risultati tutto sommato in linea (o superiori) a quella che era la resa grafica su PS4 Pro:

si può giocare in risoluzione 1080p con dettagli impostati sul livello Medio e contare su un frame-rate che varia dai 35 ai 50 fps

, per poi attivare il supersampling di DLSS e FSR 2.0 per ridurre la risoluzione nativa a 720p (e affidare al machine learning il raggiungimento dei 1080p) per notare immediatamente un incremento della fluidità a 50-65 fps.

SPIDER-MAN A PORTATA DI MANO

sono chiaramente i possessori di hardware più potenti quelli che godranno di tutti i benefici dell'arrivo di Spider-Man su computer

- Insomma, la versione PC del gioco d'azione di Insomniac Games promette di lasciarsi giocare abbastanza bene un po' ovunque, anche se, con le splendide animazioni in fase di combattimento e di "swinging" che beneficiano maggiormente della fluidità più elevata.

Dove il gioco funziona particolarmente bene è su Steam Deck

God of War

Horizon: Zero Dawn

Days Gone

si può personalizzare l'esperienza e ottenere un frame-rate superiore senza sacrificare la qualità del comparto visivo

, la "console portatile" di Valve che, dal lancio die tanti altri titoli di PlayStation Studios, diventa sempre più quell'erede spirituale di PS Vita che i fan sognano da tempo. Sul PC da gaming realizzato dalla casa di Gabe Newell, l'avventura dell'Arrampicamuri è davvero pregevole: nativamente il gioco funziona già benissimo su Steam Deck, ma smanettando un po' tra le opzioni disponibili e attivando tecnologie come la succitata FSR 2.0,

In attesa di scoprire se Sony darà mai un'altra chance al mondo delle console portatili,

ci si può godere l'avventura di Peter Parker e del suo alter ego mascherato contando su un ottimo feedback aptico

che, pur distante dalle meraviglie offerte da DualSense, sa comunque come restituire in modo efficace gli svolazzamenti di Spider-Man e ogni sollecitazione in fase di combattimento. Se avete sempre sognato di vestire i panni dell'Uomo Ragno anche al di fuori del contesto domestico, questa è certamente l'occasione giusta per farlo!

In ogni caso, l'arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered su PC sarà

un banco di prova importante per Sony

: vista la popolarità del personaggio, l'azienda nipponica si aspetta numeri sensibilmente superiori a quelli - ottimi - fatti registrare dalle più importanti esclusive first-party che sono andate al di là delle piattaforme PlayStation, e non è da escludere che il videogame di Insomniac Games possa scrivere nuovi e importanti record per la società, la quale potrebbe lasciarsi "convincere" ad accelerare ancora di più la frequenza di conversioni destinate al mercato computer per massimizzare gli introiti e recuperare i costi di produzione - sempre più elevati - delle produzioni targate PlayStation Studios.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Marvel's Spider-Man Remastered su PC grazie a un codice fornito dal distributore italiano, testando le potenzialità di questa conversione su molteplici configurazioni hardware prima di dedicare la parte più corposa della prova su Steam Deck.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… ama l'Uomo Ragno e i personaggi dei fumetti Marvel… ha sempre sognato di svolazzare tra i cieli di Manhattan su PC… vuole godersi la migliore versione possibile del gioco di Insomniac Games… non dispone di un PC all'ultimo grido… sperava in qualche accorgimento in termini di gameplay… non ama i giochi d'azione ambientati in uno scenario open-worldMarvel's Spider-Man Remastered è un gioco consigliato ai maggiori di 16 anni.