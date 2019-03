7 marzo 2019 08:13 Anthem, come potenziare il proprio robot da combattimento Non solo voli e sparatorie: nel nuovo lavoro di Bioware potremo sfruttare un sistema di crafting servendoci di particolari risorse

Dopo le prime ore di gioco passate su Anthem, vi sarete di certo accorti che la meccanica di crafting ricopre un ruolo non proprio secondario, permettendovi di potenziare gli Strali e gli armamenti.



Quanto più tempo dedicherete a migliorare la vostra armatura, tanto più facile sarà completare le missioni. Se vi state avvicinando alle fasi finali del gioco è d’obbligo cominciare a prepararsi a dovere.

Sfortunatamente, il sistema di crafting non sarà disponibile da subito; dovrete prima completare qualche missione. Di ritorno a Fort Tarsis dalla missione "Arcanista Perduto", vi verrà chiesto di parlare con un uomo chiamato Prospero, al mercato. Da lui riceverete la missione "Accendere un fuoco", che vi richiederà di collezionare tre Quintessenze.



Avviate una Spedizione in modalità Gioco libero e andate alla ricerca dei materiali. Una volta raccolti, tornate da Prospero per sbloccare la Forgia.

Come si ottengono le Quintessenze?



Prima che diventiate pazzi nel tentativo di trovare una Quintessenza di una certa rarità, è importante tenere presente che la tipologia che otterrete durante le vostre missioni dipende esclusivamente dal vostro livello di pilota. Non conta niente, in altre parole, la difficoltà della missione che state affrontando: controllate la lista che segue per avere le idee più chiare.



Livello 1-9: fino a Non comune (Verde)

Livello 10-19: fino a Rara (Blu)

Livello 20-29: fino a Epica (Viola)

Livello 30+: qualsiasi



Uno dei modi più semplici di ottenere Quintessenze è tramite il riciclo dei componenti, equipaggiamenti e armi che siete convinti di non volere usare in futuro. Inoltre, raccogliendo le altre due risorse principali del gioco, avrete sempre la possibilità di ottenere qualche pezzo di Quintessenza. Infine, non dimenticate di completare gli Eventi globali per aumentare le vostre possibilità di ottenere un altro po’ di questa preziosa risorsa.



Come ottenere unità di Lega chimerica e Composto chimerico

Il modo più veloce di raccogliere queste due risorse è tramite l’esplorazione libera della mappa. La lega chimerica è un minerale, che potrete riconoscere dalla forma a cristallo.

Si trova spesso intorno alle caverne o nelle strutture sotterranee, mentre il Composto chimerico è una pianta che cresce nella vegetazione selvaggia di Bastion.