28 febbraio 2019 09:51 Anthem, consigli utili per muoversi nel mondo di Bastion Una piccola raccolta di dritte su come affrontare i pericoli del nuovo sparatutto open-world di BioWare

Da poco meno di una settimana, Anthem ha preso d’assalto le case di moltissimi giocatori in tutto il mondo. Forte di un sistema di volo che aggiunge tridimensionalità a un format già noto agli amanti di Destiny o Warframe, il nuovo sparatutto sviluppato da BioWare è ricco di sfide per ogni tipo di utente, come vi abbiamo sottolineato ampiamente nella nostra recensione.



Abbiamo raccolto per voi alcuni piccoli consigli per aiutarvi cominciare nel modo giusto la vostra avventura nel pericoloso mondo di Bastion, lo sconfinato open-world esplorabile a bordo della propria nanotuta.

Opzione avanzate di movimento

Il Guardiano e l'Intercettore sono gli strali più veloci del gioco e, in quanto tali, offrono maggiori possibilità in termini di movimento. La prossima volta che ne pilotate uno, provate a: saltare, scattare e poi premere il tasto per l'attacco in mischia – ma subito cancellate l'animazione con una nuova pressione del tasto per il salto, a cui potrete di nuovo far seguire lo scatto. Si tratta di una combinazione che vi tornerà estremamente utile nelle missioni di alto livello, quando avrete necessità di entrare e uscire velocemente dalla prima linea.



Combo di attacchi

Con le combo è possibile infliggere un grande quantitativo di danni ai nemici. Per eseguirle, avrete bisogno di un'abilità che ricopra il ruolo di Innesco, e un'altra da impiegare come Detonatore. Le prime si riconoscono da un piccolo cerchio posto vicino al nome dell’oggetto, mentre le altre hanno un'icona simile a una stella a quattro punte. Con un po' di coordinazione è possibile anche far detonare la base di uno strale amico. Ricordatevi di controllare anche gli effetti in mischia del vostro strale, perché possono fungere da ottimi inneschi o detonatori, a seconda dei casi.



Conosci il tuo strale

Ricordatevi sempre in cosa il vostro strale eccelle. Per esempio, la Tempesta è perfetta per spazzare via le orde di nemici minori, mentre il Colosso non ha rivali quando si tratta di distrarre un avversario più massiccio o assorbirne i colpi. Invece, l'Intercettore può sfruttare l'elevata mobilità per aggirare i nemici e colpirne i punti deboli.



Ricarica rapida

Raccogliere munizioni dal terreno ricaricherà completamente il caricatore della vostra arma. Nelle situazioni più concitate è preferibile quindi afferrare uno di questi pacchetti anziché ricaricare in maniera tradizionale.

Calma, calma!

Restate con la vostra squadra. Se vi accorgete di stare iniziando da soli uno scontro e che avete problemi a sbarazzarvi dei nemici, cercate di riunirvi con i vostri compagni. L'ultima cosa che gli serve è dover perdere tempo a rimettervi in piedi perché siete stati sconsiderati!



Ultimo uomo

Se tutti i vostri compagni sono a terra, cercate di attirare i nemici lontano da loro. Poi, approfittando della distanza, andate più in fretta possibile dal primo alleato a tiro e rimettetelo in piedi. Fatto questo, dividetevi per recuperare gli altri due.



Il movimento è fondamentale

Il segreto per vincere (e sopravvivere) in Anthem è di muoversi continuamente - ed è ancora più vero se state giocando delle missioni in solitario. Non permettete ai nemici di raggrupparsi e accerchiarvi: sarete preda facile per granate o altri colpi speciali, se starete per troppo tempo fermi in un punto solo.