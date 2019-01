WRC 8: torna il videogioco ufficiale del campionato del mondo rally

A distanza di due anni dall'ultimo episodio, finalmente il campionato del mondo di rally tornerà ad avere un videogioco ufficiale. Bigben e Kylotonn hanno infatti annunciato WRC 8, in arrivo nel mese di settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



"WRC 8 offrirà inoltre una selezione di piloti di WRC 2 e di piloti Junior WRC oltre ad alcuni storici modelli che verranno rivelati a breve. Talento e concentrazione saranno necessari per avere la meglio in oltre 100 prove speciali, che si svolgeranno in 14 paesi. Migliora la tua auto fino a livelli di dettaglio senza precedenti e sviluppa il tuo team nella profonda e intensa modalità carriera".



Tra le caratteristiche più importanti di WRC 8 c'è il sistema di gestione dinamica del clima, realizzato per aumentare esponenzialmente il realismo della simulazione di guida.



I giocatori dovranno infatti gestire i settaggi delle loro vetture, ottimizzando la scelta degli pneumatici e comunicando costantemente col team per ricevere gli aggiornamenti sui cambiamenti climatici.



Il trailer di annuncio lo testimonia: buona visione!