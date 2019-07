Wimbledon, come accedere al gioco segreto di tennis creato da Google

Si è conclusa nelle scorse ore l'edizione 2019 dello storico torneo di Wimbledon , l'evento più longevo nella storia del tennis che, nella finale tra Roger Federer e Novak Djokovic , ha visto la vittoria del serbo dopo un match a dir poco spettacolare che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso per quasi cinque ore. Per celebrare l'evento, Google ha creato un divertente minigioco di tennis da utilizzare direttamente nel browser, nascosto in bella vista all'interno del suo motore di ricerca.

A questo punto, è sufficiente utilizzare i tasti direzionali della tastiera per muovere il vostro personaggio (in basso) ed effettuare quanti più scambi possibili. Proprio come accade in Pong, la pallina diventerà sempre più veloce a ogni scambio andato a buon fine. La partita termina non appena il giocatore fallisce nel colpire la pallina, mostrando in alto il numero di scambi effettuati e il proprio record personale.



Il minigioco di tennis è disponibile sia su PC che su dispositivi mobile e funziona anche su browser diversi da Google Chrome, permettendo di ingannare il tempo nella pausa pranzo o mentre si viaggia in metro.