Ecco perché PES ha cambiato nome in eFootball PES 2020

In una recente intervista, Konami ha svelato i motivi che hanno portato alla modifica del titolo della simulazione di calcio dal PES a eFootball PES:



"D'ora in avanti il nome completo del gioco sarà eFootball PES. Per quest'anno abbiamo annunciato eFootball PES 2020. Vogliamo concentrarci maggiormente sul panorama eSport in futuro. In passato abbiamo già dimostrato il nostro interesse organizzando le competizioni come la PES League e l'eFootball Pro.



Andando avanti, avremo degli eventi ancora più grandi. Farlo presente sin dal nome del prodotto è una dichiarazione d'intenti, mostrando alla nostra community, ma anche a un'audience più ampia, che l'eSport sarà una componente importante del nostro gioco", ha spiegato Lennart Bobzien, brand manager europeo della serie.



L'idea, quindi, è avvicinare sempre più l'amato Pro Evolution Soccer alla scena degli eSport e delle competizioni virtuali in grado di generare centinaia di migliaia di spettatori, ricchi sponsor e montepremi da capogiro.



eFootball PES 2020 sarà disponibile dal 10 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One e la sua uscita sarà anticipata da una demo gratuita in arrivo il 30 luglio (ve ne abbiamo parlato qui)