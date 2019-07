PES 2020: in arrivo la demo per PC, PlayStation 4 e Xbox One

Konami ha annunciato la data in cui sarà possibile scaricare la demo gratuita di eFootball PES 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



La versione di prova sarà disponibile dal 30 luglio su Steam, PlayStation Store e Xbox Store e metterà a disposizione 14 squadre.



Ecco la lista che sarà completata nelle prossime settimane con l'annuncio di tre team a sorpresa:



- Barcellona

- Arsenal

- Flamengo

- Palmeiras

- River Plate

- Boca Juniors

- San Paolo

- Vasco da Gama

- Corinthians

- Colo-Colo

- Universidad de Chile



La demo permetterà di giocare delle amichevoli negli stadi Camp Nou e Veltins-Arena, ma anche di sfidarsi in multiplayer online e provare l'editor per modificare l'aspetto dei giocatori e delle casacche (solo su PC e PS4).



eFootball PES 2020 sarà disponibile per l'acquisto dal 10 settembre, cliccate qui per leggere la nostra anteprima esclusiva dall'E3 di Los Angeles.